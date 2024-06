Les paiements numériques gagnent du terrain, surtout chez les jeunes, selon Febelfin

Les paiements mobiles via un objet connecté augmentent, eux aussi, mais de manière moins significative. En effet, un quart des Belges (26%) déclarent avoir eu recours au paiement avec un objet connecté cette année, contre 21% en 2022.

Les paiements numériques sont généralement effectués via un smartphone ou une montre connectée, ou encore en scannant un code QR. Selon l'étude, ce dernier mode de paiement poursuit une tendance à la hausse. Plus de deux Belges sur cinq (42 %) ont ainsi déjà eu recours au paiement mobile avec code QR, alors que ce chiffre était de 36% en 2023.

Ce sont particulièrement les jeunes de 16 à 24 ans qui se distinguent par une utilisation plus importante de ces technologies de paiement. Environ un jeune sur deux indique se sentir à l'aise avec les paiements par code QR (47 %) et les paiements via un objet connecté (50 %). En outre, cette génération préfère désormais les paiements mobiles (34%) aux paiements par carte sans contact (32 %).

Le paiement sans contact est toutefois ancré dans les habitudes des Belges. Plus de trois quart d'entre eux indiquent être à l'aise avec le paiement par carte sans contact, contre 43% avant la crise du coronavirus. Plus de quatre Belges sur cinq indiquent par ailleurs préférer les paiements numériques à l'utilisation du cash.

Depuis 2022, une loi oblige l'ensemble des commerces à proposer au moins un mode de paiement électronique à leurs clients, en plus du cash.