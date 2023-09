Les prix des carburants pourraient encore PLUS augmenter: voici pourquoi

Les prix du pétrole augmentaient pour la quatrième journée consécutive mardi, sur fond d'inquiétude quant à l'étroitesse du marché. Ce qui pourrait encore pousser vers le haut les prix des carburants, déjà sous pression à la suite des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie et qui ont récemment atteint leur niveau le plus élevé en dix mois en Belgique.

Le prix du baril de pétrole américain WTI (159 litres) a augmenté de plus d'1%, pour atteindre 92,50 dollars mardi matin. Celui de Brent, la référence pour le pétrole en provenance d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, est actuellement payé plus de 95 dollars, soit 0,7% de plus que la veille. Depuis l'annonce de la réduction de la production par l'Arabie saoudite et la Russie en juin, les prix ont augmenté de plus de 30%.

Avec le resserrement du marché, Mike Wirth, le patron du groupe pétrolier américain Chevron, s'attend à ce que les prix de l'or noir continuent d'augmenter pour atteindre 100 dollars le baril. Ce qui menace de raviver l'inflation, rendant plus difficiles les tentatives des banques centrales de la combattre par des hausses de taux d'intérêt.