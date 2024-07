Les voyageurs étaient légèrement moins satisfaits des services de la SNCB en 2023

En 2023, les voyageurs ont été légèrement moins satisfaits des services de la SNCB que l'année précédente, ressort-il du rapport d'activités et de durabilité de la compagnie ferroviaire. Ils ont attribué une note de 7,17 sur 10 en moyenne à la société des chemins de fer, soit une légère baisse par rapport à l'année 2022.

Ce résultat représente le total de différentes notes basées sur des critères tels que le confort et la propreté, l'information aux voyageurs ou encore la relation avec le personnel, indique le porte-parole de la SNCB, Tom Guillaume. Environ 5.000 personnes ont répondu à l'enquête de satisfaction.

Par souci de précision, la manière dont cette note est calculée est différente depuis 2023. Auparavant, les résultats indiquaient le pourcentage de répondants ayant donné une note égale ou supérieure à 7 sur 10. En 2022, 69% des voyageurs interrogés s'estimaient satisfaits des services de la société de transport. La comparaison entre 2023 et les années précédentes est donc compliquée, mais la SNCB indique que les chiffres de 2022 correspondent à une note de 7,26 sur 10. Le plus haut taux de satisfaction avait été observé en 2020 et 2021, pendant la crise du Covid.