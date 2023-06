Meilleurs taux à terme pour les plus aisés

La hausse des taux d'intérêt incite une partie des Belges à placer une part de leur épargne sur un compte à terme, qui peut rapporter plus qu'un compte d'épargne. Mais cela se passe plus aisément pour les gros épargnants que pour les clients ayant des petits montants à investir, rapportent samedi De Tijd et L'Echo.

En outre, les gros clients peuvent plus facilement obtenir de meilleures conditions, car les banques espèrent souvent qu'ils paieront plus tard pour d'autres services, tels que des conseils en investissement. Cela peut entraîner des différences de prix importantes. Pour ceux qui veulent placer 25.000 euros sur un compte à terme de 12 mois, KBC affiche un taux d'intérêt brut de 0,01%. "Mais pour les clients fidèles disposant d'un portefeuille diversifié, nous faisons plus", déclare dans De Tijd et L'Echo un directeur d'agence de KBC Private Bank, la branche du groupe dédiée aux clients fortunés.