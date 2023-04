Mobilisation lundi à Liège en faveur des sans-abris

Elles réclament un moratoire sur cette expulsion, a précisé Frédéric Pleyers, pour l'ASBL Benoît et Michel. Les associations de terrain demandent en outre la mise en place d'une cellule d'intervention pluridisciplinaire pour proposer un accompagnement psycho-médico-social individualisé et une réponse "durable et adaptée" concernant l'hébergement de nuit.