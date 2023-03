Moins de rappels de produits en 2022, l'oxyde d'éthylène presque disparu des radars

Près de six rappels de produits sur dix (58%), ont été effectués après détection d'un risque chimique tel qu'une teneur trop élevée en un résidu de pesticide ou la présence d'additifs non autorisés. ?

Outre les rappels, il arrive aussi qu'un produit se retrouve dans un mauvais emballage ou qu'un allergène soit oublié dans la liste des ingrédients. L'entreprise concernée est alors tenue d'envoyer une alerte et d'informer le consommateur dans les plus brefs délais. En 2022, tout comme en 2021, quelque 105 avertissements ont dû être diffusés. La grande majorité (87%) de ceux-ci concernait l'absence d'indication d'un ou de plusieurs allergènes.

Pour 25% des rappels, c'est un problème microbiologique comme la présence possible d'une bactérie telle que Listeria, Salmonella ou E. coli qui était en cause en 2022. ?

L'Afsca reste également en contact avec les autres États membres de l'UE par le biais du Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Lorsqu'une non-conformité est détectée dans d'autres pays, cela peut déclencher une action en Belgique et inversement. Quelque 749 alertes impliquant la Belgique ont été émises en 2022.