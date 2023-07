Panne résolue chez Proximus

Les premiers dysfonctionnements sont apparus dès 4h jeudi matin, et ont commencé à se propager vers 7h. Plus de la moitié des clients de Proximus ne pouvaient plus appeler, envoyer de SMS ou utiliser les données.

Sur Twitter, certains clients signalent avoir été récemment informés d'une intervention technique prévue aujourd'hui/jeudi, mais ces travaux n'ont rien à voir avec les problèmes rencontrés par les utilisateurs jeudi matin.