Pourquoi les Belges paient-ils leurs données mobiles 13 fois plus cher que les Français?

Le gigabyte coûte 3€ le GB chez nous contre 23 centimes en France. Il y a des prix intermédiaires en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le prix en Belgique est donc 13 fois plus élevé qu’en France.

La Belgique n’a jamais été très concurrentielle sur les prix de la téléphonie et une nouvelle étude vient le confirmer. Elle démontre que le Belge paie jusqu'à 13 fois plus que le Français pour ses données mobiles.

Et pour la petite histoire. Le pays le moins cher dans cette étude britannique, c’est l’Italie avec 12 centimes le GB. Et le plus cher, la Suisse: 7,32€ le GB

Qu’est-ce qui explique cette différence de prix entre la Belgique et ses voisins ?

En Belgique, il n’y a que trois grands acteurs pour la téléphonie mobile. Trois sociétés qui ont un réseau d’antennes physiques. Proximus, Orange et Base. Tous les autres opérateurs louent l’accès à ces antennes. La concurrence n’est donc pas énorme.