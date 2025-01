Prendre les transports en commun coûtera plus cher en Wallonie et à Bruxelles dès le 1er février: voici les nouveaux tarifs

A partir du 1er février, la SNCB, le Tec et la Stib augmenteront les prix de tickets et d'abonnements sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Sur le rail , les tarifs régulés des tickets en 2e classe (Standard, bénéficiaires de l'intervention majorée, Senior et Youth) augmenteront de 2,91%. Ceux des abonnements (Standard, Flex, Mi-temps et Student) grimperont de 3,03%.

Le produit à destination des jeunes durant les congés scolaires, le "Youth Holidays", sera par ailleurs désormais accessible au prix de 39 euros, contre 35 euros. Sa version hebdomadaire sera vendue au tarif de 19 euros, soit un euro de plus qu'actuellement.

Les tarifs du Tec seront eux indexés de 3,74%. La hausse sera répartie sur l'ensemble des titres de transport, à l'exception des titres de groupes et des abonnements à 12 euros par an à destination des 18-24 ans, des BIM et des plus de 65 ans, dont les tarifs restent inchangés.

A titre d'exemple, le prix d'un voyage Next passera de 2,1 à 2,2 euros et un voyage Express coûtera désormais 5,1 euros au lieu de 5 euros. Quant aux abonnements, celui d'un mois (Next) évoluera de 37,1 à 38,2 euros pour les 25 à 64 ans en tarif plein. L'abonnement Next d'un an pour la même tranche d'âge augmentera de 323 à 332,3 euros.