Prudence sur les marchés avant les chiffres de l'inflation américaine

Solvay (32,90) était en tête avec un bond de 3,23% devant Syensqo (86,54) qui s'appréciait de 1,93%. UCB (137,45) gagnait 0,48% alors que arGEN-X (416,40) et Galapagos (23,34) étaient en baisse de 0,79 et 0,26%.

Elia (88,90) et Melexis (79,60) valaient 1,60 et 1,36% de moins que la veille, WDP (25,36) progressant par contre de 1,28%, Umicore (14,30) et D'Ieteren (196,50) de 0,63 et 0,41%.

Xior (29,75) se distinguait par ailleurs en bondissant de 7% après l'annonce de nouvelles acquisitions. DEME (166,80) et VGP (102,80) bondissaient de 3,5 et 3%, Ascensio (45,50) gagnant 2% tandis que Econocom (2,165) chutait de 3,3%.

Celyad (0,28) et IBA (12,10) rebondissaient enfin de 2,2 et 2,7% à l'inverse de Nyxoah (6,58) et Sequana Medical (1,39) qui abandonnaient 7 et 2,8%.