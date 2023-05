Six Belges sur 10 se rendent moins d'une fois par an dans une agence bancaire

Près de 6 Belges sur 10 (57%) ne se rendent jamais ou moins d'une fois par an dans une agence bancaire, ressort-il d'une enquête en ligne commandée par la Fédération belge du secteur financier (Febelfin) et publiée mardi. A contrario, les services bancaires en ligne sont toujours plus plébiscités : seuls 8% des personnes interrogées affirment ne pas y avoir recours.

Seuls 40% des répondants prennent au moins un rendez-vous pas an avec leur banque et rare sont ceux qui le font pour des questions de routine comme les virements et les paiements (5%). Les personnes se rendant en agence le font principalement pour obtenir des conseils en matière d'investissement.

À l'inverse, les services bancaires en ligne sont de plus en plus plébiscités. En 2022, les abonnements à la banque en ligne sur PC a d'ailleurs augmenté d'un demi-million, dépassant la barre des 15 millions, et ceux aux services bancaires sur mobiles ont gagnés 1,03 millions pour atteindre 11,5 millions d'utilisateurs. Le PC et le smartphone restent d'ailleurs les canaux les plus usités avec respectivement 89 et 82%.

Cette enquête en ligne a été réalisée par iVOX à la demande de Feblefin entre le 5 et le 9 décembre 2022 auprès de 1.000 Belges représentatifs en termes de langue, de genre, d'âge et de diplôme. La marge d'erreur est de 3,02%.