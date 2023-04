Un collectif international d'avocats lance une enquête sur le Credit Suisse

Le consortium d'avocats est spécialisé dans le droit financier et les plaintes collectives, explique-t-il dans un communiqué de presse. ELC explorera les possibilités d'action en justice avec l'aide de partenaires internationaux.

Le collectif se réfère en particulier aux problèmes et conséquences potentiels pour les détenteurs de certaines obligations du Credit Suisse (celles dites "AT1") et pour les petits et moyens actionnaires de la banque. Les avocats souhaitent également examiner la responsabilité de tiers, par exemple les décideurs politiques, impliqués dans l'affaire. Une première enquête doit débuter prochainement et devrait rapidement s'achever.