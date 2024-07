Une association d'entreprises spécialisées émet ses propositions pour "un monde décarboné"

Une vingtaine d'entreprises spécialisées dans la décarbonation, réunies au sein de l'ASBL 5Elements, ont publié mercredi leur mémorandum à destination du monde politique pour viser "un monde décarboné". Six propositions y sont détaillées, afin de favoriser "une transition énergétique ambitieuse".

Six propositions sont mises en avant dans ce mémorandum. L'ASBL avance ainsi la mise à disposition des données (open data) afin d'améliorer les projets de réseau de chaleur et de communauté d'énergie, ainsi que le développement d'un PEB à deux axes, comme en France, afin de tenir compte de l'origine de l'énergie utilisée. Elle veut aussi mettre en valeur les communautés d'énergie, favorisant le partage de l'électricité verte.

L'association menée par cinq structures à sa création en septembre 2023 et aujourd'hui composée d'une vingtaine d'entreprises "qui n'utilisent aucune énergie fossile", propose d'être avant tout "un acteur de la décarbonation, qui est dans l'exécution", comme l'explique Grégory Meys, co-fondateur de Karno Energy. "Nous ne sommes pas des utopistes, nous voulons montrer que nous avons déjà les outils pour aller vers la décarbonation et que nous devons accélérer ces projets", ajoute-t-il.

L'association appelle à une concurrence plus équitable via une meilleure régulation du marché, et à un meilleur financement de la transition. Cela passe notamment par des "actes politiques qui peuvent orienter le marché", comme une réduction des taxes sur l'électricité par rapport au gaz, des exonérations fiscales…

Enfin, 5Elements appuie la création de larges projets renouvelables comme des champs photovoltaïques, alors que la Belgique en compte 20 fois moins qu'aux Pays-Bas, malgré un territoire plus large. "Les législations sont là, mais il y a une culture actuelle qui empêche l'installation de tels champs sur des friches industrielles ou des terrains agricoles", déplore Alex Houtart d'EtherEnergy.

L'association espère ainsi se faire entendre auprès du monde politique en cette période de négociations gouvernementales.