Une image qui fait peur: le litre de diesel à plus de 2€, les prix des carburants vont-ils monter en flèche?

Pour la première fois depuis presqu'un an, le prix du diesel repasse ce mardi au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. Une nouvelle hausse qui pose question: les prix des carburants vont-ils augmenter à nouveau, comme au début de la guerre en Ukraine? Eléments de réponse.

Les pays producteurs réduisent l'offre

Cette hausse s'explique par la récente décision des principaux pays producteurs de pétrole brut, la Russie et l'Arabie Saoudite. Ils ont choisi de réduire l'offre pour augmenter les prix. "Ils estiment que le prix qui avait été mis en juin et au mois de mai était insuffisant pour assurer leur prospérité économique", explique Olivier Neirynck, représentant de la Fédération des négociants en combustibles et carburants.

Pas d'action du gouvernement en vue