Une quatrième baisse consécutive confirmée pour le BEL 20

Quatorze éléments du BEL 20 étaient teintés de rouge et il subissait la pression de Elia (112,80) qui plongeait de 4,49% en compagnie des immobilières où VGP (79,80) et WDP (27,18) qui chutaient de 4,77 et 3,55%, Aedifica (75,60) et Cofinimmo (82,30) perdant 3,08 et 2,37%.

D'Ieteren (184,60) abandonnait toujours 2,48%, Sofina (226,80) perdant 1,56% tandis que Aperam (36,91) et Umicore (31,55) cédaient 1,42 et 0,19%.

AB InBev (57,63) valait 1,11% de plus que la veille tandis que KBC (69,22) et Ageas (43,24) reculaient de 1,84 et 0,89%. Solvay (105,90) était négative de 0,70% à l'inverse de UCB (80,82) qui s'appréciait de 0,92%, arGEN-X (322,80) et Galapagos (35,33) de 0,84 et 1,29%.

Les résultats et perspectives de Care Property Invest (13,10) faisaient plonger le titre de 7,5%, Xior (29,75) et Montea (73,10) reculant de 2,9 et 3,2%, Home Invest (20,00) et Intervest Offices (19,16) de 3,3 et 3,1%.