Accident mortel dans la région d'Ath

(Belga) Un tragique accident de la route s'est produit jeudi matin à Ligne, près d'Ath. Le conducteur d'une voiture a été tué sur le coup, indiquent les pompiers. Les circonstances de l'accident sont floues.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi matin, vers 05h20, qu'un accident de la circulation s'était produit le long de la chaussée de Tournai à hauteur du passage à niveau de Ligne (Ath). Un SMUR, une ambulance, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une voiture qui circulait dans le sens Leuze-Ath a percuté les barrières du passage à niveau. Sous la violence du choc, une barrière est entrée dans l'habitacle et a touché le chauffeur de cette voiture. À l'arrivée des urgentistes, le conducteur était déjà décédé. L'homme, âgé d'une trentaine d'années et domicilié dans la région d'Ath, était seul à bord. Aucun train n'a été impliqué dans cet accident mortel, mais la circulation ferroviaire était fortement perturbée jeudi matin entre Tournai et Bruxelles. Une enquête est en cours afin d'éclaircir les circonstances de l'accident. Un expert du parquet de Tournai-Mons est attendu sur place. (Belga)