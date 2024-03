Affaire Chovanec: l'ordonnance de la chambre du conseil attendue le 3 juin prochain

Jozef Chovanec est décédé le 27 février 2018 à l'hôpital Marie Curie de Charleroi, où il avait été transféré à la suite d'un malaise cardiaque survenu le 24 février. Pris de délire, ce citoyen slovaque avait été maîtrisé de manière brutale par divers policiers dans une cellule de l'aéroport de Charleroi, où il entendait prendre un avion pour retourner dans son pays natal. Emmené en cellule, Jozef Chovanec s'était frappé la tête plusieurs dizaines de fois contre un mur. En sang et très agité, ce dernier avait été maîtrisé fermement par les forces de l'ordre, par le biais d'un plaquage ventral, la tête enveloppée dans une couverture, avant de recevoir l'injection d'un calmant. Les images de vidéosurveillance de l'intervention ont notamment montré des agents souriants et une policière effectuant un salut nazi.

Trente-et-un inculpés, dont principalement des policiers, sont susceptibles de faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un procès judiciaire et se sont défendus en janvier dernier après deux jours de débats. Les parties civiles (dont la veuve de Jozef Chovanec, Unia et l'aéroport de Charleroi) ont plaidé pour le renvoi des inculpés devant la justice. Le ministère public et les avocats à la défense ont sollicité un non-lieu pour l'ensemble des inculpés.