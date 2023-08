Appel à témoins dans le dossier de la rixe mortelle à Péronnes-lez-Antoing le 15 juillet

À la requête du juge d'instruction à Tournai, la police recherche des personnes qui possèdent des photographies ou des vidéos prises lors de la soirée. Elle décrit également six personnes présentes lors des faits: le premier avec des courts cheveux foncés, une barbe, un short et un débardeur noirs ; le deuxième avec le crâne rasé, un jeans bleu, un t-shirt gris clair et un bracelet jaune au poignet gauche ; le troisième, masqué, avec un bermuda clair et un t-shirt jaune ; le quatrième, masqué, avec un pantalon foncé, une veste en cuir et une casquette noires ; le cinquième avec une veste foncée et une casquette bordeaux ; et le sixième avec le crâne rasé et un t-shirt vert à longues manches.

Les enquêteurs invitent les personnes qui reconnaissent ces individus, possèdent des images ou des informations sur les faits à prendre contact avec eux par courriel via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu, ou par téléphone au numéro gratuit 0800/30.300.