Athena Man et Lorine De Witte jugées pour le meurtre de Caroline Kint début juin

Le procès d'Athena Man (32 ans) et de Lorine De Witte (52 ans) s'ouvrira lundi 3 juin après-midi devant la cour d'assises de Flandre occidentale avec la constitution du jury. Les deux femmes sont accusées du meurtre de Caroline Kint (65 ans) commis en 2021 à Courtrai.

La victime vivait dans le même immeuble que le frère d'Athena Man et se serait plainte à plusieurs reprises des nuisances causées par son voisin. Dans la soirée du 15 octobre 2021, Athena Man s'est rendue chez Caroline Kint et lui aurait porté des coups de poings et de pieds à la tête, entrainant une perte de connaissance. L'accusée aurait ensuite trainé le corps de la victime dans l'appartement. Un voisin a alerté les services d'urgence qui sont rapidement arrivés sur les lieux. La sexagénaire a été emmenée à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures le soir-même.

Athena Man a été rapidement placée en détention provisoire. Elle doit également répondre du vol du sac à main de la victime. Son frère et deux autres personnes sont, elles, poursuivies devant le tribunal correctionnel et seront jugées début juin également.