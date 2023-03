"C'est le mal de tête qui m'a fait comprendre que j'étais vivant", raconte une victime

"Deuxième miracle, je peux à nouveau respirer mais l'odeur de produits chimiques est infecte et je me dis qu'il faut que je sorte d'ici, car je vais mourir si je respire trop cet air", a poursuivi l'homme, visiblement ému. "Troisième miracle, je peux bouger les pieds et, quatrième miracle, je peux ouvrir les yeux. Les mots pour décrire l'intérieur de la voiture où je me trouvais n'existent pas dans la langue française. Pour moi, c'était comme Hiroshima et Nagasaki combinés."

Cet employé de la Stib a alors confié avoir pris la décision la plus difficile de sa vie : celle de quitter la rame. "J'en souffre encore, car je me dis que j'aurais pu aider", a affirmé celui qui a quand même soulevé une plaque de métal pour dégager une dame.