Cinquante mois requis pour des coups et viols à Couvin

Cinquante mois de prison avec sursis probatoire ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme poursuivi pour des faits de coups et viols commis sur deux compagnes successives à Couvin, entre 2018 et 2022. Des préventions de menaces et de harcèlement à l'encontre d'une de ces deux victimes lui sont également reprochées.

Le dossier a débuté à la suite d'une plainte déposée en janvier 2022 par l'une des deux compagnes. Celle-ci a évoqué des scènes de violence peu de temps après avoir emménagé chez lui. Elle a également mentionné deux viols dont elle aurait été victime, dont un qui a fait l'objet d'un enregistrement sonore et pour lequel le prévenu est en aveux. Ce dernier l'a menacée et harcelée en lui téléphonant à 25 reprises, de manière anonyme, après leur rupture.

Après cette plainte, la compagne précédente du prévenu a été contactée par la police. Elle aussi a dénoncé des scènes de coups et de viols qu'elle aurait subies entre novembre 2018 et avril 2020. Un certificat médical et des photos d'ecchymoses ont été déposés. "Elle a eu un long suivi psychologique mais rien n'est plus comme avant", a plaidé son avocat.