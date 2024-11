"Colis piégé", "évacuation", "service de déminage": que se passe-t-il à Stockel?

Aux alentours de 16 h, un colis piégé a été signalé au niveau du parking de la galerie commerciale Stockel Square, à Woluwe-Saint-Pierre. La police a procédé à une évacuation du centre commercial et de la station de métro Stockel avant l'arrivée des services de déminage.

Que se passe-t-il réellement ? Il semblerait que peu avant 16 h, des agents de sécurité ont évacué le parking du Stockel Square d'urgence. Norbert nous raconte : "Ma fille est à la crèche au bout du parking, un garde nous a dit qu'il faut évacuer pour des raisons de santé. Tout le parking est barré à l'arrière du Stockel Square. J'ai vu la police arriver et le service de déminage". Norbert ne cache pas son inquiétude face à l'engouement des autorités et des services de secours, vu la proximité avec la crèche.

En fin d'après-midi, à Woluwe-Saint-Pierre, un centre commercial et une station de métro ont été évacués d'urgence. Vous êtes nombreux à nous avoir envoyé un message via le bouton orange Alertez-nous. "Évacuation de la galerie Stockel Square d’urgence par la police et ambulance", indique Anaïs, tandis que David explique : "Colis suspect à la station Stockel plus aucun métro, police sur place". Des faits que corroborent Jonathan et Haluk : "Colis piégé sur le parking de Stockel", "Gros déploiement de police à Stockel, galerie évacuée".

"Toutes les voitures du parking devaient évacuer en urgence", ajoute-t-il. Contactés par nos soins, la zone de police Montgomery n'a pas souhaité communiquer sur les faits. Les pompiers ne se seraient pas déplacés.

Une station de métro fermée

La station de métro Stockel a été fermée sur ordre de la police. "D'après ce qu'on nous a dit, le colis suspect est en extérieur", explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. "On a fermé et évacué la station, on n'a pas de nouvelle", continue-t-elle.

L'impact sur la circulation de métro est limité, vu que Stockel est en bout de ligne. Des bus-navettes ont été mis en place pour effectuer le trajet Alma - Stockel et inversement. "On va pouvoir rétablir la circulation dès que possible", conclut la porte-parole.