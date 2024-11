Collision entre 5 camions sur l'E19 à la frontière belge: d'énormes embouteillages se sont formés

L’accident a immédiatement provoqué de nombreux embouteillages et de longs temps d’attente.

Une grave collision en chaîne impliquant 12 camions et une voiture s’est produite sur la E19 à Anvers en direction des Pays-Bas mercredi soir. Elle a complètement bloqué l’autoroute près de Sint-Job-in-’t-Goor et le traitement prendra un certain temps, indique le Centre flamand de la circulation.

Le Trafic Centre demande aux automobilistes d’éviter la zone. Une déviation plus longue est prévue pour ceux qui doivent se rendre aux Pays-Bas depuis Anvers, via l’A12 et Bergen op Zoom.