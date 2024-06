Collision entre un train et un car en Slovaquie: erreur humaine probable

Une erreur humaine a probablement causé la collision entre un train de passagers et un bus qui a fait jeudi sept morts et cinq blessés, a déclaré vendredi le ministre slovaque des Transports.

L'accident s'est produit jeudi peu après 17H00 heure locale (15H00 GMT) à un passage à niveau près de la ville de Nove Zamky, dans le Sud-Ouest du pays.

Il a fait sept morts et cinq blessés, selon un nouveau bilan fourni dans la nuit de jeudi à vendredi par les services de secours slovaques qui avaient auparavant fait état de six morts et cinq blessés.

Au moment de l'impact, des parties de l'autocar se sont éparpillées et le train Eurocity reliant Prague à Budapest a pris feu. La porte-parole des chemins de fer, Vladimira Bahylova, avait indiqué jeudi à l'AFP que le conducteur du train "souffrait de brûlures parce que la locomotive a pris feu" lors de l'impact avec le bus.