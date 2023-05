Confrontation jeudi entre la mère de Raul et son ancien compagnon

Une confrontation entre la mère du petit Raul, cet enfant de neuf ans dont le corps sans vie avait été retrouvé à Gand, et son ancien compagnon aura lieu jeudi, a appris l'agence Belga de sources proches de l'enquête. Les deux suspects se sont mutuellement rejeté la responsabilité de la mort du garçon, d'origine roumaine.

Yoana M., la mère de famille de 34 ans, a été placée sous mandat d'arrêt à la mi-avril. Elle est soupçonnée entre autres de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre.

Son ancien compagnon, Nicu C., avait, lui, été interpellé le 14 avril dernier à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Il est également soupçonné d'être impliqué dans la mort de Raul. Devant la justice néerlandaise, l'homme avait accepté la procédure de remise accélérée à la Belgique. Il a été extradé le 25 avril. Présenté à un juge d'instruction de Gand, il a été placé sous mandat d'arrêt et la chambre du conseil a confirmé sa détention. L'homme a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec le décès du jeune garçon et était demandeur d'une confrontation avec la mère.