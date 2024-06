Daniel Bellens et Marie Tenret coupables d'un vol et d'un meurtre en 2017

Concernant Daniel Bellens, sa culpabilité est établie au-delà de tout doute raisonnable puisque son ADN a été retrouvé sur les manches du pyjama que portait la victime. Marie Tenret a déclaré l'avoir conduit à Ronquières le 22 août, ce que corroborent les données téléphoniques de Daniel Bellens, qui révèlent une activité sur les antennes couvrant cette zone. Le lendemain, il a consulté des sites pour revendre de l'or, objet du vol commis chez la victime.

Quant à Marie Tenret, les jurés n'ont eu aucun doute non plus en raison d'un faisceau d'éléments : son téléphone qui active l'antenne près de la scène de crime avant et durant la commission de celui-ci. Elle a utilisé son véhicule pour se rendre sur place et la victime a confié à ses proches, juste après les faits, qu'elle avait été agressée par plusieurs personnes, dont une femme.

Enfin, l'intention de tuer est établie par les coups, nombreux et violents, portés à la tête d'une personne âgée et vulnérable. Les jurés estiment qu'en adoptant un tel comportement, les auteurs ont accepté les conséquences mortelles de leurs actes.