Début vendredi du procès du boxeur Nabil Messaoudi qui souhaite être jugé en français

Le procès du boxeur professionnel Nabil Messaoudi (23 ans) s'ouvre vendredi devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles. L'homme doit y répondre - avec deux autres personnes, Yassine B.S.L. et sa sœur - d'enlèvement et tentative d'assassinat. Le trio aurait enlevé et agressé un homme de 28 ans. Toutefois, l'affaire ne sera pas entendue ce vendredi. Les suspects vont demander un changement de langue car ils souhaitent être jugés en français.