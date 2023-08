Décès suspect à Marchienne-au-Pont: les deux suspects relaxés

Durant la nuit de lundi à mardi, une voisine de la rue du Petit Coron a constaté la présence du corps sans vie d'un homme de 50 ans en pleine rue. Peu avant le décès du quinquagénaire, un vol de GSM a eu lieu. "Lundi, vers 22h00, alors que le quinquagénaire circulait sur la voie publique avec sa fille et son beau-fils, deux hommes lui ont réclamé de l'argent. Ils lui ont volé son GSM et les accompagnants de la victime ont pris la fuite et prévenu les services de police", avait détaillé le parquet de Charleroi.

Rapidement, l'un des auteurs du vol du GSM a été arrêté avant que l'autre suspect soit privé de liberté mardi après-midi. Ces derniers ont finalement été relaxés après avoir été présentés à un juge d'instruction. "Aucun indice de criminalité n'a été découvert sur le corps de la victime. Le décès est probablement lié à une cause cardiaque", a conclu l'autorité judiciaire jeudi après-midi.