Déguisé en femme le jour du carnaval, un braqueur en profitait pour voler: il est recherché par les services de police

Le parquet de Hal-Vilvorde a lancé un appel à témoins après un vol spectaculaire survenu à Dilbeek. Un individu, habillé en femme, a braqué un bureau de change d'or à la veille du carnaval avant de prendre la fuite avec des bijoux et des devises étrangères.

L’homme a immédiatement sorti un couteau et menacé l’employée avant de fouiller les lieux. Il a ensuite enfermé sa victime dans les bureaux et s’est enfui.

Une fuite soigneusement planifiée

Le suspect a pris la fuite à pied en empruntant la Ninoofsesteenweg en direction de Ninove. Il a été aperçu pour la dernière fois près d’un magasin de vélos, non loin du numéro 193 d’une habitation. Avant le braquage, il avait déjà été repéré sur un parking isolé, situé dans une ruelle reliant la Kaudenaardestraat à la Ninoofsesteenweg.

Le suspect mesure environ 1m80, a une corpulence mince et des yeux gris-bleu. Il s’exprime en français sans accent. Lors du vol, il portait une perruque blonde, des lunettes de soleil, un bonnet rose vif, une longue veste noire à capuche et des chaussures foncées. Il était également en possession d’un sac à main noir et d’un couteau à lame rouge.

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit 0800 /30 300.