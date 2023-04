Deux adolescents comparaissent pour un coup de couteau lors d'une bagarre à Hal

La bagarre aurait éclaté en raison d'une dispute entre deux jeunes femmes, qui auraient convenu de se battre. L'une d'entre elle aurait alors appelé un ami, J.D., après quoi l'autre a également appelé deux personnes en renfort, M.E. et A.S.

Ces deux dernières personnes ont pris à partie J.D. et une bagarre a éclaté, au cours de laquelle J.D. a reçu un coup de couteau, explique le parquet. "L'une des filles et un témoin affirment que le coup de couteau a été donné par un jeune homme portant des lunettes. Le seul à porter des lunettes était A.S."