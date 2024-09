Deux ans de prison pour un détenu évadé auteur d'une entrave méchante à la circulation

Condamné à une peine de prison de deux ans pour rébellion armée, le prévenu, qui a déjà passé six ans en prison, n'a pas réintégré celle-ci après un congé pénitentiaire. Trois mois plus tard, le 11 mai dernier, il a pris la fuite à la vue d'un contrôle de police, à Jemeppe-sur-Sambre.

Le conseil du prévenu expliquait le 4 juillet que son client avait retrouvé le goût de la vie auprès de sa femme et de ses deux enfants et qu'il n'avait pas voulu réintégrer la prison. Si l'entrave méchante était reconnue, l'avocat contestait la prévention de rébellion armée et plaidait l'acquittement pour cette prévention. "La course-poursuite n'était pas la réaction la plus adéquate et il a pris conscience de la dangerosité de celle-ci. Il a une réelle volonté de se réinsérer".