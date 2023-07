Deux ans requis contre un dealer récidiviste

Le parquet a requis lundi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de deux ans de prison et une amende de 1.000 euros contre un Liégeois âgé de 45 ans poursuivi pour des faits de vente et de détention de cocaïne et recel. Le prévenu est suspecté d'avoir employé des jeunes pour établir son commerce de stupéfiants.

Le prévenu avait déjà été condamné pour des faits de vente et importation de produits stupéfiants. Une enquête avait démontré en 2021 qu'il avait repris ses activités de vente. Lors d'une perquisition réalisée chez lui le 26 janvier 2023, la police avait découvert 1.277 grammes de cocaïne, une grande quantité d'argent et des vêtements de luxe pour une valeur de 14.000 euros.

En état de récidive légale et spéciale, le prévenu encourt une peine de deux ans de prison et une amende de 1.000 euros. Mais il a contesté les faits et prétendu qu'ils avaient été commis par le mineur qu'il hébergeait. La défense, Me Gruslois, a plaidé l'acquittement ou une sanction assortie d'un sursis probatoire.

Le jugement sera prononcé le 31 juillet.