Deux individus interpellés en possession de plus de 300 pilules d'ecstasy et de Rivotril

La Brigade territoriale d'intervention (BTI) de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a interpellé mercredi passé à Bruxelles deux individus en possession de plus de 300 pilules d'ecstasy et de Rivotril entre autres, a communiqué la zone mercredi. Les deux suspects devront répondre de trafic de drogue devant le tribunal correctionnel en août.

Des inspecteurs de la BTI surveillaient un bâtiment qui, selon leurs soupçons, renfermait des stocks de stupéfiants. "Ils ont vu un suspect qui tentait de prendre la fuite par le toit, mais ce dernier a pu être appréhendé", a relaté la zone de police locale. "Dans un sac placé sur le balcon se trouvaient 106 pilules d'ecstasy et 289 pilules de Rivotril, mais aussi une quantité de 129,4 grammes de résine de cannabis et une quantité de 5,5 grammes de cannabis, ainsi qu'une balance de précision et des sachets de conditionnement. Les inspecteurs ont remarqué que le balcon en question était facilement accessible par le velux d'un bâtiment adjacent connu comme étant un squat", a-t-elle détaillé.

Après l'arrestation du premier suspect, la patrouille est entrée dans le squat et y a interpellé un deuxième suspect. Ce dernier était possession d'un cutter, d'une somme de 421 euros, de 58 comprimés d'ecstasy, de cannabis, mais aussi de neuf comprimés de Lyrica.