Dix-huit mois de prison requis pour atteintes à l'intégrité sexuelle sur deux adolescentes

Les faits reprochés au prévenu s'étaient déroulés en 2018 et 2019. Il avait fait la connaissance de deux jeunes filles âgées de 14 ans sur les réseaux sociaux et les avait incitées à échanger avec lui des photos d'elles dénudées. Il avait ensuite proposé et organisé des rencontres avec ces adolescentes, lors desquelles il avait porté atteinte à leur intégrité sexuelle. Une perquisition avait permis de découvrir chez lui des images de violences sexuelles sur enfants

Poursuivi pour des faits d'atteintes à l'intégrité sexuelle, de débauche et de détention d'images de violences sexuelles sur enfants, le prévenu a reconnu les faits. Il a même avoué avoir violé une des victimes.