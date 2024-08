Émeutes au Royaume-Uni: plus de 370 arrestations depuis une semaine

"Jusqu'à présent, 378 arrestations ont été effectuées et nous nous attendons à ce que ce total augmente chaque jour au fur et à mesure que les forces continuent d'identifier les personnes impliquées et d'interpeller les responsables. Un travail est mené 24 heures sur 24 pour y parvenir et les personnes impliquées seront traduites en justice", a indiqué le Conseil national des chefs de la police dans un communiqué.

Condamnations "rapides", envoi de policiers spécialisés, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis lundi une réponse ferme pour mettre un coup d'arrêt à ces violences d'extrême droite.