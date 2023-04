En Syrie, Bilal El Makhoukhi faisait "abstraction de toute émotion"

Bilal El Makhoukhi a rejoint la Syrie en octobre 2012 sous l'influence de l'organisation Sharia4Belgium et y est resté un peu plus d'un an. Son intention était "d'aider des musulmans face au régime (de Bachar el-Assad)", a-t-il déclaré mercredi. Sur place, il part au combat pratiquement sans formation. "J'ai tiré deux fois et j'ai été au front."

L'accusé a raconté avoir perdu un ami proche dans des affrontements et avoir retrouvé son corps mutilé par l'armée du régime.