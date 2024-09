Equateur: nouvel assassinat d'une directrice de prison

La directrice de la plus grande prison de l'Equateur à Guayaquil, théâtre régulier de mutineries sanglantes, a été tuée jeudi, a annoncé l'organisme de surveillance des prisons SNAI.

Guayas N°1, également connue sous le nom de "Prison du littoral", est l'un des centres les plus violents d'Equateur, régulièrement secoué par des affrontements sanglants entre détenus et des mutineries. Plus de 460 prisonniers sont morts dans le pays depuis 2021.

Guayaquil est l'une des villes les plus dangereuses en raison de la présence de gangs de narcotrafiquants, qui se disputent le contrôle des routes de la drogue.

Il s'agit du deuxième assassinat d'un directeur de prison en Equateur en moins de dix jours: le 3 septembre, Alex Guevara, qui était à la tête du centre pénitencier de Sucumbios, province du nord-est à la frontière colombienne, a aussi été tué lors d'une attaque armée. Deux agents de la prison avaient été blessés.

Et deux semaines plus tôt, deux autres agentes avaient été assassinées à Guayaquil sur la route de leur travail.