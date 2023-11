Fort Chabrol à Mettet : un homme retranché à son domicile

Un homme qui devait être emmené en unité psychiatrique dans un hôpital spécialisé s'est retranché à son domicile, rapportent jeudi Vers l'Avenir et Sudinfo. Des coups de feu ont été entendus. Les policiers de la zone Entre Sambre et Meuse ont établi un périmètre de sécurité et les forces spéciales de la police fédérale devaient intervenir dans la soirée.