Jusqu'à cinq ans de prison pour une importante fraude au bitcoin

Le tribunal correctionnel de Malines a condamné mardi huit hommes et trois femmes pour une fraude à grande échelle. Ils se faisaient passer pour des courtiers, facturaient leur commission en bitcoins et pirataient ensuite les comptes de leurs victimes pour dérober des cryptomonnaies. Le tribunal a prononcé des peines d'un à cinq ans de prison, parfois effectives, et des amendes pouvant atteindre 80.000 euros Deux prévenus ont écopé d'une peine de travail.

En octobre 2020, un éleveur de chevaux et promoteur immobilier de Campine a été la première victime de l'organisation. Il souhaitait vendre un élevage de chevaux et plusieurs membres de la bande se sont proposés comme courtiers. Une première réunion s'est tenue à Milan, en Italie, où les parties ont convenu que la commission de courtage de 500 euros serait payée en bitcoins. La victime a donc dû installer une application spéciale et a découvert le lendemain que 110 bitcoins avaient disparu de son compte, pour une valeur de plus de 1,5 million d'euros à l'époque.

La bande était aussi impliquée dans un deuxième dossier concernant la vente d'une villa à Coxyde, avec un modus operandi similaire. Les enquêteurs avaient alors mis plusieurs suspects sous écoute téléphonique et ont pu intervenir avant que la fraude d'une valeur de 618.000 euros ne se concrétise. Des perquisitions ont également eu lieu à Bruxelles et à Charleroi.