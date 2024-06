Jusqu'à sept ans de prison requis après l'explosion d'un distributeur de billets

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné, durant toute la journée de vendredi, un dossier se rapportant à l'attaque à l'explosif d'un distributeur de billets de Bpost, survenue le 25 février 2022 à Virginal (Ittre). Dix prévenus sont poursuivis et le ministère public a requis des peines de sept ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de quatre d'entre eux.

Le 25 février 2022, peu avant 4h30, les auteurs ont fait exploser trois charges successives sur place: deux pour tenter d'éventrer le distributeur de billets, et une pour forcer une porte latérale et avoir accès au distributeur par l'intérieur du bâtiment. Cela n'a pas fonctionné, mais les dégâts matériels ont été très importants.

Les enquêteurs ont remonté la piste grâce aux véhicules puissants utilisés par les auteurs. La bande, dont une partie des membres est basée aux Pays-Bas et d'autres habitent en région bruxelloise, louaient à l'étranger et sous de faux noms des voitures de type Mercedes AMG, ou une Audi RC5. Lorsqu'ils passaient à l'action, pour éviter d'être localisés, les suspects non seulement coupaient leur GSM, mais utilisaient aussi un brouilleur d'ondes.