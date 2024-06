La CCAT exige "la libération et le retour immédiat" des militants transférés en métropole

La Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), accusée par les autorités d'être à l'origine du soulèvement contre la réforme électorale en Nouvelle-Calédonie, a exigé lundi "la libération et le retour immédiat" de ses militants envoyés dimanche en métropole pour y être incarcérés.

"Nous exigeons la libération et le retour immédiat des frères et sœurs pour être jugés sur leur terre", a affirmé la CCAT dans un communiqué, dénonçant les "tactiques coloniales" de la France après l'arrestation et le transfert de ces indépendantistes, dont le porte-parole de la CCAT Christian Tein.

"Le verdict à l'encontre des 11 interpellés est intolérable, inacceptable et surtout injuste et injustifié", poursuit le communiqué de la CCAT, qui précise que les "prisonniers politiques" ont fait appel et que la justice doit statuer sous quinze jours.