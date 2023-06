La défense de Bilal El Makhoukhi plaide la complicité, sous l'angle du droit de la guerre

Après son confrère Me Nicolas Cohen, Me Virginie Taelman a repris le flambeau lundi matin devant la cour d'assises de Bruxelles pour défendre l'accusé Bilal El Makhoukhi au procès des attentats du 22 mars 2016. Le premier avait soutenu jeudi que leur client avait participé aux activités de la cellule non dans un contexte terroriste, mais dans celui de la guerre en Syrie et de la participation de la Belgique à la Coalition internationale. Si le jury ne devait pas retenir cet argument du droit de la guerre, Me Taelman a demandé aux jurés de considérer l'accusé comme complice, et non co-auteur, d'assassinats et tentatives d'assassinat terroristes.