La défense de Smail Farisi ouvrira la dernière semaine de procès avant les délibérations

La défense de Smail Farisi , composée de Mes Cassandra Steegmans, Michel Degreve et Fabian Lauvaux, aura la parole lundi au procès des attentats du 22 mars 2016. Cette plaidoirie marquera le début de la dernière semaine de débat avant que le jury ne délibère sur la culpabilité des accusés.

Le parquet reproche à Smail Farisi d'avoir prêté son appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek au kamikaze de Zaventem Ibrahim El Bakraoui puis à son frère Khalid et à Osama Krayem. C'est d'ailleurs de ce logement que ces deux derniers partiront en direction du métro le matin des attaques.

L'accusé à toujours nié avoir eu connaissance du projet des frères El Bakraoui. Au terme des débats, le parquet a reconnu que rien ne laissait penser que Smail Farisi était au courant pour les attentats et a donc demandé l'acquittement pour les chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste. En revanche, bien que l'intéressé s'en défende, le ministère public estime qu'au vu de ses nombreuses visites dans l'appartement et le temps passé avec les futurs kamikazes, l'accusé a apporté son aide à des personnes dont il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient radicalisées. C'est pourquoi Smail Farisi doit répondre de participation aux activités d'un groupe terroriste.