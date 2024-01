La drogue du zombie en plein essor à Anvers: 6 personnes sous mandat d'arrêt

Plusieurs perquisitions ont été effectuées dans la région d'Anvers dans le cadre d'une enquête sur le trafic de différentes formes de drogue de synthèse de la famille des cathinones, parmi lesquelles la flakka, aussi appelée drogue du zombie. Six personnes ont été placées sous mandat d'arrêt, a indiqué mardi matin le parquet d'Anvers.

La flakka est une drogue de synthèse extrêmement dangereuse. Également surnommée la drogue du zombie, elle est en plein essor. "Nous recevons de plus en plus de signalements sur la vente et l'utilisation de cette drogue", signale le parquet. Plusieurs enquêtes sont en cours à cet égard.