La ligne de défense d'El Makhoukhi est "déconnectée de la réalité", soutient Me Venet

"La ligne de défense de Bilal El Makhoukhi est plaisante en droit et créative, mais déconnectée de la réalité", a affirmé mercredi Me Olivia Venet devant la cour d'assises de Bruxelles chargée du procès des attentats du 22 mars 2016. L'avocate s'est évertuée à démonter l'argumentaire de la défense, qui soutient que l'accusé doit être reconnu coupable de crimes de guerre et non pas d'assassinats et de tentatives d'assassinat dans un contexte terroriste.