La police saisit pour 740.000 euros de lingots d'or dans une affaire de fraude fiscale

La police judiciaire fédérale (PJF) de Flandre orientale a procédé à six perquisitions en Flandre orientale et dans le Hainaut et saisi 48 lingots d'or d'une valeur d'environ 740.000 euros dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale visant un homme de 79 ans radié en Belgique depuis quatre décennies. Le principal suspect a également été interpellé.