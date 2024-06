L'ACOD opposée à la réouverture de l'ancienne prison de Termonde

L'ACOD (CGSP) a marqué sa désapprobation à la suite de la réouverture de l'ancienne prison de Termonde, rouverte la semaine dernière après que des travaux de rénovation y ont été effectués. Le syndicat socialiste flamand évoque des conditions dangereuses et insalubres. Il y aurait aussi quelques problèmes avec des certificats d'inspection.

Le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt (Open VLD) a décidé de rouvrir l'ancienne prison de Termonde, qui date de 1863, malgré l'avis négatif des syndicats, a-t-on appris lundi. Ceux-ci avaient déjà conclu en avril un accord avec la direction de la prison concernant une éventuelle réouverture.

"Une de ces conditions était que les équipements RX (contrôles d'accès), les armoires électriques, l'installation de gaz et les canalisations d'eau (légionelles) disposent des certificats légaux et réglementaire", indique l'ACOD. "Une délégation syndicale, le conseiller en prévention et la direction ont constaté un problème avec les certificats d'inspection pour ces quatre points".