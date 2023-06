L'affaire concernant l`assassinat de Peter R. de Vries sera jugée au début de l`année 2024

L'affaire concernant l`assassinat du journaliste néerlandais Peter R. de Vries sera jugée au début de l`année 2024, au cours de 12 journées d'audience en janvier et février, a déclaré le juge mardi lors d'une audience préparatoire dans le cadre de ce procès impliquant neuf suspects.

Peter R. de Vries, 64 ans, avait été abattu le 6 juillet 2021 dans le centre d'Amsterdam et était décédé neuf jours plus tard à l'hôpital. Les deux tireurs présumés, Kamil E. et Delano G., avaient été arrêtés peu après les faits.

L'affaire était pratiquement bouclée l'été dernier, la réclusion à perpétuité avait été requise à l'encontre de ces deux suspects et le verdict devait tomber le 14 juillet. Mais le ministère public néerlandais avait envoyé au tribunal et à la défense un certain nombre de nouveaux documents, notamment des déclarations d'un nouveau témoin qui devaient être ajoutées au dossier. Le verdict avait donc été ajourné.