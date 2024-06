Le ministère public a requis de lourdes peines, le collège délibère

Le jury et la cour sont partis débattre, mardi, des peines à prononcer contre Daniel Bellens (58 ans) et Marie Tenret (66 ans), coupables d'un vol avec violence et du meurtre de Marie Delhoux (88 ans) commis la nuit du 22 au 23 août 2017 à Ronquières (Braine-le-Comte)

Le procureur Pierre Hustin a réclamé une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Daniel Bellens et une mise à disposition du tribunal d'application des peines pour une durée de quinze ans.

En 2005, Daniel Bellens avait écopé de la peine de réclusion à perpétuité pour, déjà, un vol avec meurtre commis au préjudice d'une personne âgée et vulnérable. "Il faut l'éloigner le plus loin possible afin de protéger les membres les plus faibles de notre société", a déclaré l'avocat général.