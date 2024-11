Le principal cultivateur de cannabis en Belgique libéré après 15 ans de procédure: 40.000 plants avaient été découverts

L'agriculteur avait été condamné à cinq ans en prison, mais avait à chaque fois fait appel. La Cour européenne des droits de l'homme a renvoyé l'affaire en cassation et un nouveau procès a eu lieu. C'était en 2022, 13 ans après le début de l'affaire et cinq procès plus tard. À cette date, le cultivateur de cannabis avait purgé l'intégralité de sa peine d'emprisonnement.

Jeudi dernier, la cour d'appel de Bruxelles a finalement statué sur cette affaire, à l'avantage de Patrick Lagrou, aujourd'hui âgé de 65 ans.